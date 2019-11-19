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Снизить уровень буллинга за 5 лет: в МОН запускают проект по развитию "мягких навыков"

Снизить уровень буллинга за 5 лет: в МОН запускают проект по развитию "мягких навыков"
16:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:До 2024 года в 26 украинских школах будут пилотировать проект, который позволит снизить уровень буллинга.

До 2024 года в 26 украинских школах будут пилотировать проект по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения.

"В течение 5 лет 26 школ из разных областей страны будут внедрять систему по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения (СЕЕН или SEE Learning)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компетентностью, которой должен обладать выпускник "Новой украинской школы".

Ожидается, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношении учащихся к учителям, обучению, друг к другу и к самим себе.

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На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В дальнейшем EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать эти методики в домашнем обучении.

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МОН, Образование, Новая школа, Буллинг, СЕЕН, SEE Learning.
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