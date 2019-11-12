Украина будет реформировать дошкольное образование по образцу лучшего образца

Новости Украины:Новосад провела встречу с министром образования Норвегии - страны с лучшим дошкольным образованием.

Министерство образования и науки Украины заинтересовано изучать опыт Норвегии в сфере дошкольного образования, поскольку именно в этой стране она считается одной из лучших в мире.

Вчера в Осло (Норвегия) состоялась встреча министра образования и науки Украины Анны Новосад с министром образования Королевства Норвегии.

В Норвегии практически каждый ребенок посещает детский сад. Страна также стимулирует не только мам, но и пап оставаться с детьми после рождения. Сегодня у скандинавов в основном 6 месяцев отпуска по уходу за ребенком берет мать и 6 - отец. Они имеют четкие стимулы для семьи вести себя именно таким образом. С 3-летнего возраста дети идут в сад. "Такой подход является действенным и учитывая развитие детей, и учитывая возможности матерей оставаться на работе, и учитывая поддержки развития семьи", - рассказал министр образования Норвегии.

Очень важным является опыт внедрения реформы. Так, представители норвежского Минобразования отметили, что, например, сначала ведомство не имело внедренческого агентства для имплементации реформы дошкольного образования - эти функции, как и финансирование, в основном находились на местах.

Сейчас норвежцы имеют внедренческое агентство, которое ежегодно принимает от министра перечень приоритетов, которые необходимо имплементировать. Такая система дает результат.

Ян Торе Саннер отметил, что в целом Норвегия открыта к тому, чтобы делиться опытом, и действительно гордится своим образованием.