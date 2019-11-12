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Плагиату стоп: в Украине заработал индекс цитирования ученых

Плагиату стоп: в Украине заработал индекс цитирования ученых
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Минобразования

Новости Украины:В Минобразования презентовали сервис для поиска и анализа цитирования ученых.

В Министерстве образования и науки презентовали проект "Open Ukrainian Citation Index" (OUCI) - новый сервис для поиска научных документов и анализа цитирований ученых.

"Украинский индекс научного цитирования" - это технологический комплекс для обеспечения мониторинга субъектов научной деятельности Украины. Назначение системы - обеспечение сбора, обработки и предоставления доступа к данным по показателям активности индивидуальных и коллективных субъектов научной деятельности Украины по данным ряда наукометрических баз данных.

"Сегодня мы запускаем первый элемент Национальной научно-информационной системы, это сервис для поиска научных документов и анализа цитирований ученых - Open Ukrainian Citation Index", - сказал первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович на презентации во вторник в Киеве.

По его словам, система станет удобным сервисом для студентов, ученых, редакций научных журналов, представителей бизнеса, образовательных и научных управлений.

OUCI является не коммерческой системой с бесплатным общим доступом. Ее введение позволит прозрачно наполнять базу цитирования, что будет механизмом защиты от манипуляции в цитировании. Полюхович отметил, что пока система будет работать в тестовом режиме.

Данный сервис станет первым элементом будущей Национальной научно-информационной системы (URIS), созданием которой будет заниматься Минобразования в 2020 году.

Так, ресурс будет включать профили всех украинских ученых, а также комплексную систему сравнительных показателей научных достижений учреждений и подразделений.

"В результате мы получим прозрачный инструмент, который ускорит и сделает более простым избрание экспертов и оценку научных проектов, аттестацию отдельных ученых и научных учреждений на всех уровнях, проверку работодателем потенциальных сотрудников", - констатировал Полюхович.

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Ученые, Наука, Цитаты, Open Ukrainian Citation Index, Украинский индекс научного цитирования, OUCI.
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