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"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)
"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)

"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)

"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф

В оккупированном Крыму одноклассники избили девушку крымскотатарского происхождения. Процесс нанесения побоев снимался на видео.

Видео разместила на своей странице в facebook крымскотатарская журналистка Эльзара Ислямова.

"И это вам не где то там, это в Крыму, в Бахчисарае, отмороженные подростки "просто так" бьют нашего ребёнка, крымскотатарскую девочку Синем!", - написала автор сообщения.

Внимание, на видео содержатся сцены насилия 18+.

На видео видно как на девочку нападает другая школьница. По всей видимости, сьемка происходит в здании школы. После этого избиение происходит на улице под улюлюканье других подростков. На вопрос "Зачем ты это делаешь?", одна из нападавших отвечает "Просто так!". Также звучат крики "Дайте ей спирта понюхать!", "Она закрывается!".

В итоге дочка начала сопротивляться одной из нападавших. На помощь агрессору поспешили ее подруги, чтобы толпой победить крымскую татарку.

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Избиение со стороны одноклассников частое явление в украинских школах. И не только в оккупированном Крыму. Так в Кривом Рогу группа старшеклассниц избили свою ровесницу. А в Днепре толпа подростков избила 11-летнего ребенка.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 403

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Крым, Подростки, Крымские татары, Буллинг.
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