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"Намордники уже не в моде": посреди улицы в Днепре собака жестоко напала на женщину (видео)

"Намордники уже не в моде": посреди улицы в Днепре собака жестоко напала на женщину (видео)
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф

В Днепре на одной из улиц собака напала на прохожую. Об этом сообщают в Телеграм-канале "Х**вый Днепр", публикуя видео с места инцидента.

На опубликованном видео можно увидеть женщину, сидящую на бордюре, а у ее ног вероятные следы от крови. Рядом стоит женщина и держит на привязи собаку.

"На улице Козака Мамая, в районе 12 квартала, собака укусила за ногу мимо проходящую девушку", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

В комментариях к видео пользователи возмущаются, что на собаку не был надет намордник: "Когда эти дегенераты будут надевать намордники на своих монстров?!", " А намордники уже не в моде?"

Некоторые из комментаторов призывают не винить животное, акцентируя на том, что ответственность несет хозяин: "Собака не виновата, это следствие воспитания или беспечности хозяев".

Напомним, в Украине начали происходить массовые атаки собак на людей. В Харьковской и Днепропетровской областях за сутки в результате нападений собак пострадало 7 человек.

Как ранее писал "Телеграф", животных в Украине используют для развлечения и заработка. Так, на пляже в Скадовске окрашенная под зебру лошадь развлекала детей, а крокодила фотографировали, перемотав ему рот скотчем "для безопасности". Мы выяснили, каковы масштабы нарушения прав животных в нашей стране и как этому противодействовать.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 346

Все по теме:

Днепр, Собака, Намордник, Нападение собаки.
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