Вещь, у которой нет прав: почему закон в Украине не защищает животных и как это исправить

Животных в Украине используют для развлечения и заработка. Так, на днях украинцев возмутили случаи, когда на пляже в Скадовске окрашенная под зебру лошадь развлекала детей, а крокодила фотографировали, перемотав ему рот скотчем "для безопасности". Каковы масштабы нарушения прав животных в нашей стране? Как противодействовать? На эти и другие вопросы "Телеграфу" ответила юрист, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.

По ее словам, законодательная база в Украине по обращению с животными имеет немало пробелов. Сегодня нет запрета на фотографирование с дикими или другими животными.

"Ситуацию должен изменить законопроект 2351, там предлагается норма о запрете фотографирования с диким животными, например, как это случилось с крокодилом на том пляже, или часто позировать на морских курортах приходится обезьянкам, - рассказала зоозащитница. - Проект закона уже зарегистрирован, зоозащитное сообщество надеется, что его примут, и тогда уже будет точно запрещен такой вид развлечений".

Кроме того, этот законопроект предлагает запретить оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды выше +20 и ниже -5. В некоторых странах, например, полиции даже разрешается разбить окно машины, если там оставили одиноких собаку или кота.

Животные в Украине не имеют прав: что предусматривает закон

Ответственность за жестокое обращение в Украине регулирует ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности может быть наложен штраф в размере 3400-5100 гривен, если издевательство над животным не привело к его увечью или гибели, а за повторное правонарушение - 5100-8500 гривен. В случае увечья или гибели животного предусмотрено 17000-51000 гривен штрафа или ограничения свободы сроком до 3 лет. Если действия признаны особо жестокими или они происходили в присутствии детей, то санкция статьи достигает 5-8 лет лишения свободы. Кроме того, в Украине существует профильный закон "О защите животных от жестокого обращения", а также Порядок содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях.

Поэтому если вы стали свидетелями жестокого обращения с животными, то можно вызвать полицию и писать заявление, ссылаясь на эти нормы. Но действуют ли законодательные основы на практике?

"Все зависит от контролирующих органов. К сожалению, пока у полиции нет настолько квалифицированных сотрудников, которые в совершенстве разбирались бы в проблемах жестокого обращения с животными. Очень часто бывает так, что люди вызывают на место полицию, но она не знает что делать. Во многих случаях даже просто смеется, мол, это же собака или кошка, это не преступление, зачем нас вызвать. Только если человек юридически осведомлен, то может настоять на принятии заявления", - рассказала юрист.

По словам Сурковой, в Украине у животных почти нет прав. В профильном законе о защите животных от жестокого обращения говорится, что он направлен на защиту от страдания и гибели животного, а также на защиту естественных прав.

"А таких прав, которые есть, например, у человека в нашей стране - у животных нет. Если человек является субъектом права, то животное, к сожалению, по законодательству считается объектом, то есть животное является вещью", - отмечает зоозащитница.

Тогда как в развитых странах права животных даже закреплены в конституции. Как отметила Суркова, именно к такому результату должно стремиться и наше государство. Наиболее незащищенными животными в Украине юрист называет сельскохозяйственных и лабораторных.

Содержание животных в квартире: как бороться с недобросовестными хозяевами

В сети немало историй о том, как жители многоквартирных домов годами жалуются на соседей, потому что те заводят по "40 котов" и не ухаживают за животными должным образом. Как отметила Суркова, каждый случай стоит разбирать отдельно. В целом она выделяет три типа подобных ситуаций.

Первая, это когда волонтеры создают миниприюты у себя в квартирах и домах.

"В Украине нет приютов для животных государственной форм собственности. Если человек видит на улице беспризорного котенка или щенка, не может взять какой-то номер телефона приюта, позвонить и отвести туда животное. Там бы его осмотрели, полечили и устроили", - пояснила зоозащитница.

Поэтому люди вынуждены нести найденное животное домой, а потом пытаться пристроить его через соцсети. Тот же Facebook буквально кишит такими объявлениями. Пристроить этих животных трудно, потому что предложение намного превышает спрос. Поэтому "находки" могут оставаться у волонтеров в течение нескольких лет, пока не отыщутся хорошие руки. Обычно волонтеры хорошо ухаживают за животными, вакцинируют и стерилизуют их, поэтому нареканий со стороны сожителей не возникает.

Другой случай, когда человек забирает к себе беспризорного животного, но не знает о необходимости стерилизации или не имеет на это средств. Потому что если в городе отсутствуют льготные программы по стерилизации, то эта процедура может обойтись в ощутимую для рядового гражданина сумму. Поэтому может произойти неконтролируемое размножение животных, живущих в пределах одной квартиры.

Хуже всего, когда ухаживать за бездомными животным решит человек, страдающий психическим заболеванием.

"Психически больной человек вроде бы и из добрых намерений подбирает этих животных, но устраивает "концлагерь" в своей квартире: с плохим уходом и ненадлежащим кормлением. Конечно, следствие - запах, который распространяется в многоквартирном доме, это вызывает проблемы с соседями. Такие случаи очень тяжелые, - рассказывает Суркова. - Человек, даже если с ним провести беседу, может не осознавать последствия своих действий. Квартира - частная собственность, поэтому человек может не пустить ни полицию, ни волонтеров".

Обычно такие ситуации решаются долго и только посредством нахождения общего языка между зооволонтерами и теми, кто завел животных. Зоозащитники помогают со стерилизацией животных, пытаются найти им новых хозяев, регулярно покупают наполнители для туалетов, чтобы предотвратить распространение запахов.

Суркова добавила, что коммунальные предприятия, уполномоченные городскими советами регулировать численность бездомных животных на улицах города, работают по принципу ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в ареал обитания. Животные содержатся на предприятиях в течение 10-15 дней, стерилизуются, прививаются (визуально это можно понять по клипсе на ухе) и отпускаются.