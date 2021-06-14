"Могут напасть без повода": в Украине начали происходить массовые атаки собак на людей

В Харьковской и Днепропетровской областях за сутки в результате нападений собак пострадало 7 человек.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковщины, в регионе за сутки скорая увезла в больницу 6 человек, в том числе двоих детей. Трое из пострадавших госпитализированы.

"Сейчас собаки очень агрессивны и могут напасть без повода. Последствия такого нападения - это не только боль и страх, но и риск заболеть бешенством", — говорят медики, призывая людей быть осторожнее.

Тем временем в Днепре на 12 квартале на ребенка, едущего на самокате, набросилась собака, которую вели на поводке хозяева. Родители пострадавшего говорят, что люди извинились и ушли. Теперь же их ищут, чтобы узнать, были ли животное привито от бешенства.

Напомним, в Днепре скорая увезла в больницу 4-летнего ребенка, который проглотил металлическую гайку.