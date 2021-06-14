В Днепре маленький ребенок проглотил металлический крепеж (фото)

В Днепре скорая увезла в больницу 4-летнего ребенка, который проглотил металлическую гайку.

Об этом в Facebook сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской областной клинической больницы Сергей Щудро.

Известно, что ребенок проглотил металлический предмет и родители тут же обратились за медпомощью.

Гайку удалось увидеть на рентгене, однако во время гастроскопии обнаружить ее не удалось. В итоге, медики приняли решение ждать сутки, на протяжении которых гайка и вышла из детского организма естественным путем.

Напомним, ранее в Днепре спасали маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики.