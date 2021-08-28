За бабушкой истерзанного в Черкассах мальчика тянется неслабый уголовный "шлейф": подробности
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Удивительным образом к ответственности женщину так ни разу и не привлекли.
Женщина из Черкасс, во время пребывания у которой серьезно пострадал шестилетний мальчик, неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел.
Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL.
Имя 51-летней Виктории Лясовой только в период с 2013 по 2015 годы фигурировало в уголовных материалах четыре раза. Дело в том, что она занималась нелегальным разведением крупных собак. Животные обычно содержались в не предназначенных для того условиях, а вырываясь на свободу начинали терроризировать окрестности и местных жителей.
В 2015 году четыре алабая смогли сбежать из дома и набросились на идущую на работу через соседний парк женщину. Тогда пострадавшую оперировали несколько часов.
После этого суд постановил конфисковать собак у Лясовых, но их это не остановило и они завели новых.
Источники издания сообщают, что в 2017 году Викторию Лясову объявляли в розыск якобы за причинение легких телесных повреждений, а в 2019 — за грабеж с применением насилия.
В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование адвоката одного из пострадавших от ее действий людей и постановил задержать женщину. Однако этого так и не произошло.
По словам местных жителей, они неоднократно обращались к полиции и сообщали место нахождения женщины, но никакой реакции от правоохранительных органов не было.
Как сообщалось ранее, шестилетнего Андрея доставили в больницу 24 августа. Он приходится Лясовой неродным внуком. Врачи диагностировали у него многочисленные гематомы и ссадины, кроме того у него отсутствовала нижняя губа, уши и часть полового органа. По данным одного из депутатов облсовета, на теле мальчика также были заметны ожоги от окурков.
Шансов на то, что он выживет врачи дают мало.
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