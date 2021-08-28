За бабусею понівеченого в Черкасах хлопчика тягнеться неслабкий кримінальний "шлейф": подробиці

Дивним чином до відповідальності жінку так жодного разу і не притягли.

Жінка з Черкас, під час перебування у якій серйозно постраждав шестирічний хлопчик, неодноразово ставала фігуранткою кримінальних справ.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Ім’я 51-річної Вікторії Лясовой тільки в період з 2013 по 2015 роки фігурувало в кримінальних матеріалах чотири рази. Справа в тому, що вона займалася нелегальним розведенням великих собак. Тварини зазвичай жили в не призначених для того умовах, а вириваючись на свободу починали тероризувати околиці і місцевих жителів.

У 2015 році чотири алабая змогли втекти з дому і накинулися на жінку, що йшла на роботу через сусідній парк. Тоді постраждалу оперували кілька годин.

Після цього суд постановив конфіскувати собак у Лясових, але їх це не зупинило і вони завели нових.

Джерела видання повідомляють, що в 2017 році Вікторію Лясову оголошували в розшук нібито за заподіяння легких тілесних ушкоджень, а в 2019 — за грабіж із застосуванням насильства.

У вересні 2020 року суд задовольнив вимогу адвоката одного з потерпілих від її дій людей і постановив затримати жінку. Однак цього так і не відбулося.

За словами місцевих жителів, вони неодноразово зверталися до поліції і повідомляли місце знаходження жінки, але ніякої реакції від правоохоронних органів не було.

Вікторія Лясова

Як повідомлялося раніше, шестирічного Андрія доставили в лікарню 24 серпня. Він припадає Лясовой нерідною онуком. Лікарі діагностували у нього численні гематоми і садна, крім того у нього була відсутня нижня губа, вуха і частина статевого органу. За даними одного з депутатів облради, на тілі хлопчика також були помітні опіки від недопалків.

Шансів на те, що він виживе лікарі дають мало.