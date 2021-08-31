Трагедія з 7-річним хлопчиком у Черкасах: бабусю дитини заарештували

За версією слідства, жінка залишила травмовану дитину у небезпечному для життя стані

У Черкасах суд взяв під варту Вікторію Лясову — бабусю 7-річного Андрія, якого з численними травмами та пораненнями забрала швидка у непритомному стані. Жінку підозрюють у залишенні дитини у небезпеці.

Про це у вівторок, 31 серпня, повідомила прес-служба Черкаської обласної прокуратури.

Так, Соснівський районний суд Черкас задовольнив клопотання слідчого і обрав 51-річній жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначається, сторона обвинувачення ініціювала тримання Лясової під вартою, аби запобігти можливим спробам переховування від слідства, а також, щоб забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, що жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України. Слідчі вважають, що бабуся хлопчика бачила поганий його стан, однак не звернулася за професійною допомогою, тим самим залишивши травмовану дитину у небезпечному для життя стані.

За даними видання "Обозреватель", суд пройшов за закритими дверима, адже про це попросила сама підозрювана. Вона заявила, що відкрите засідання може нашкодити її онуку і суд клопотання задовольнив.

Варто зазначити, що до цього Вікторія Лясова притягувалася до кримінальної відповідальності за нелегальне розведення собак великих порід — алабаїв. У 2015 році її собаки покусали сусідку жінки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у лікарні у 7-річного хлопчика діагностували гематому головного мозку. За його життя борються лікарі у реанімації. Також наші журналісти побували біля будинку бабусі хлопчика, яка залишила його у біді.