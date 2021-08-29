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Трагедія з 7-річним хлопчиком у Черкасах: "Телеграф" побував біля будинку жінки, що згодувала дитину собакам (фото)

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Трагедія з 7-річним хлопчиком у Черкасах: "Телеграф" побував біля будинку жінки, що згодувала дитину собакам (фото) Новина оновлена 29 серпня 2021, 16:37
Двір будинку, в якому сталася трагедія

Будинок, в якому стався кричущий випадок, знаходиться майже в центрі Черкас

У Черкасах 24 серпня сталася жахлива трагедія. В реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні поступив хлопчик 2014 року народження з важкими тілесними ушкодженнями. Як з’ясувалося пізніше, травми дитина отримала у власному дворі — ймовірно, його попросту розтерзала одна з підопічних собак його ж бабусі.

Новина про те, що трапилося спочатку шокувала Черкаси, а потім — і всю Україну. "Телеграф" вирішив дізнатися про подію більше і відправився до будинку, у дворі якого все сталося.

Будинок, у дворі якого сталася трагедія
Будинок, у дворі якого сталася трагедія

Що сталося?

Як розповів на своїй сторінці в Facebook депутат Черкаської обласної ради Олег Петренко, у хлопчика виявлена гематома головного мозку, відірвані вуха, частина статевого органу і нижня губа. Однак на сайті Національної поліції в Черкаській області та на їх сторінці в Фейсбуці йдеться лише про забиття голови та подряпинах на руках і ногах.

Пост Нацполіціі про трагедію в Черкасах
Пост Нацполіціі про трагедію в Черкасах

Бабуся хлопчика, яка і викликала швидку, повідомила, що він просто впав з купи цегли. За її словами, вона кілька днів сама надавала першу допомогу онуку.

Прессекретар Управління патрульної поліції в Черкаській області Зоя Вовк же зазначила, що нібито відкушених звірами вух, носа і статевого органу у хлопчика насправді немає.

"Дійсно, є поранення та удари, які, за словами бабусі, він отримав, падаючи з купи цегли. Проблема в тому, що бабуся спочатку лікувала онука самостійно, і тільки коли його стан погіршився до критичного, викликала швидку", — розповіла Зоя Вовк.

Крім цього, місцева мешканка, яка випадково опинилася в лікарні, коли туди привезли дитину, зазначила, що хлопчик був у жахливому стані. А лікар, який приймав їх, і викликав поліцію, адже не повірив словам бабусі.

Слова очевидиці
Слова очевидиці

Де все сталося?

Судячи з побаченого кореспондентом "Телеграфа" на місці події, постраждалий хлопчик жив у жахливих умовах.

Будинок, який знаходиться практично в центрі міста на одній з головних вулиць, — в поганому стані і явно потребує ремонту. У дворі бардак, для собак немає вольєрів. Більш того, тварини живуть в будинку разом з мешканцями.

У дворі припаркована стара "Волга"
У дворі припаркована стара "Волга"

Заходячи на подвір’я, можна побачити, що на вікнах висять оголошення про розшук, проте кого саме шукають — вже незрозуміло, адже деякі написи зірвані, а деякі просто вигоріли.

На вікнах будинку висять дивні оголошення про розшук
На вікнах будинку висять дивні оголошення про розшук

На тлі охайних будинків сусідів, це житло дуже "виділяється".

Будинок виділяється на тлі інших в цьому районі
Будинок виділяється на тлі інших в цьому районі

Також варто відзначити, що поруч, за парканом, знаходиться дитячий парк, в якому кожен день гуляють десятки дітей з батьками.

Відзначимо, що бабуся хлопчика Вікторія Лясова, яка неодноразово ставала фігуранткою кримінальних справ, раніше займалася нелегальним розведенням великих собак. У неї в будинку жило близько 2 десятків псів породи алабай, четверо з яких у 2015 році покусали місцеву жительку.

Вікторія Лясова
Вікторія Лясова

Що кажуть сусіди?

Судом було вирішено конфіскувати тварин, проте Лясових це не зупинило. Зараз, за словами сусіда, в будинку знову проживають собаки, проте вже дрібних порід. Відзначимо, що перебуваючи біля їх будинку реально було чутно собачий гавкіт.

"З ними завжди були проблеми. Вони ні з ким із сусідів не в ладах. Раніше у них були великі собаки, а зараз дрібних штук 15" — розповів "Телеграфу" сусід Лясових, який живе біля них "практично все життя".

Наявність собак в будинку підтверджують і фото, опубліковані на сайті Нацполіціі в Черкасах.

Фото з дому Лясовой
Фото з дому Лясовой
Фото з дому Лясовой
Фото з дому Лясовой

Що зараз з хлопчиком?

Зараз за життя маленького Андрійка борються лікарі Черкаської обласної дитячої лікарні. Відомо, що дитина перебуває в термінальній комі.

Директор лікарні Микола Кондрацький повідомив, що у хлопчика не працюють відразу кілька органів і є внутрішньочерепна гематома великих розмірів, та й загальний стан дитини настільки важкий, що провести необхідну операцію неможливо.

Зараз слідчим шляхом з’ясовуються всі обставини, при яких дитина могла отримати тілесні ушкодження і призначена судово-медична експертиза, йдеться на сайті Черкаської обласної прокуратури.

Бабусі хлопчика, Вікторії Лясовій повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Крім того, служба у справах дітей почала з’ясування стану утримання та умов проживання хлопчика і перевірку повноти виконання його батьками обов’язків по вихованню та розвитку дитини.

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