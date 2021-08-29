Трагедія з 7-річним хлопчиком у Черкасах: "Телеграф" побував біля будинку жінки, що згодувала дитину собакам (фото)

Будинок, в якому стався кричущий випадок, знаходиться майже в центрі Черкас

У Черкасах 24 серпня сталася жахлива трагедія. В реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні поступив хлопчик 2014 року народження з важкими тілесними ушкодженнями. Як з’ясувалося пізніше, травми дитина отримала у власному дворі — ймовірно, його попросту розтерзала одна з підопічних собак його ж бабусі.

Новина про те, що трапилося спочатку шокувала Черкаси, а потім — і всю Україну. "Телеграф" вирішив дізнатися про подію більше і відправився до будинку, у дворі якого все сталося.

Будинок, у дворі якого сталася трагедія

Що сталося?

Як розповів на своїй сторінці в Facebook депутат Черкаської обласної ради Олег Петренко, у хлопчика виявлена гематома головного мозку, відірвані вуха, частина статевого органу і нижня губа. Однак на сайті Національної поліції в Черкаській області та на їх сторінці в Фейсбуці йдеться лише про забиття голови та подряпинах на руках і ногах.

Пост Нацполіціі про трагедію в Черкасах

Бабуся хлопчика, яка і викликала швидку, повідомила, що він просто впав з купи цегли. За її словами, вона кілька днів сама надавала першу допомогу онуку.

Прессекретар Управління патрульної поліції в Черкаській області Зоя Вовк же зазначила, що нібито відкушених звірами вух, носа і статевого органу у хлопчика насправді немає.

"Дійсно, є поранення та удари, які, за словами бабусі, він отримав, падаючи з купи цегли. Проблема в тому, що бабуся спочатку лікувала онука самостійно, і тільки коли його стан погіршився до критичного, викликала швидку", — розповіла Зоя Вовк.

Крім цього, місцева мешканка, яка випадково опинилася в лікарні, коли туди привезли дитину, зазначила, що хлопчик був у жахливому стані. А лікар, який приймав їх, і викликав поліцію, адже не повірив словам бабусі.

Слова очевидиці

Де все сталося?

Судячи з побаченого кореспондентом "Телеграфа" на місці події, постраждалий хлопчик жив у жахливих умовах.

Будинок, який знаходиться практично в центрі міста на одній з головних вулиць, — в поганому стані і явно потребує ремонту. У дворі бардак, для собак немає вольєрів. Більш того, тварини живуть в будинку разом з мешканцями.

У дворі припаркована стара "Волга"

Заходячи на подвір’я, можна побачити, що на вікнах висять оголошення про розшук, проте кого саме шукають — вже незрозуміло, адже деякі написи зірвані, а деякі просто вигоріли.

На вікнах будинку висять дивні оголошення про розшук

На тлі охайних будинків сусідів, це житло дуже "виділяється".

Будинок виділяється на тлі інших в цьому районі

Також варто відзначити, що поруч, за парканом, знаходиться дитячий парк, в якому кожен день гуляють десятки дітей з батьками.

Відзначимо, що бабуся хлопчика Вікторія Лясова, яка неодноразово ставала фігуранткою кримінальних справ, раніше займалася нелегальним розведенням великих собак. У неї в будинку жило близько 2 десятків псів породи алабай, четверо з яких у 2015 році покусали місцеву жительку.

Вікторія Лясова

Що кажуть сусіди?

Судом було вирішено конфіскувати тварин, проте Лясових це не зупинило. Зараз, за словами сусіда, в будинку знову проживають собаки, проте вже дрібних порід. Відзначимо, що перебуваючи біля їх будинку реально було чутно собачий гавкіт.

"З ними завжди були проблеми. Вони ні з ким із сусідів не в ладах. Раніше у них були великі собаки, а зараз дрібних штук 15" — розповів "Телеграфу" сусід Лясових, який живе біля них "практично все життя".

Наявність собак в будинку підтверджують і фото, опубліковані на сайті Нацполіціі в Черкасах.

Фото з дому Лясовой

Фото з дому Лясовой

Що зараз з хлопчиком?

Зараз за життя маленького Андрійка борються лікарі Черкаської обласної дитячої лікарні. Відомо, що дитина перебуває в термінальній комі.

Директор лікарні Микола Кондрацький повідомив, що у хлопчика не працюють відразу кілька органів і є внутрішньочерепна гематома великих розмірів, та й загальний стан дитини настільки важкий, що провести необхідну операцію неможливо.

Зараз слідчим шляхом з’ясовуються всі обставини, при яких дитина могла отримати тілесні ушкодження і призначена судово-медична експертиза, йдеться на сайті Черкаської обласної прокуратури.

Бабусі хлопчика, Вікторії Лясовій повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Крім того, служба у справах дітей почала з’ясування стану утримання та умов проживання хлопчика і перевірку повноти виконання його батьками обов’язків по вихованню та розвитку дитини.