Трагедия с 7-летним мальчиком в Черкассах: "Телеграф" побывал у дома женщины, скормившей ребенка собакам (фото)

Дом, в котором произошел вопиющий случай, находится почти в центре Черкасс

В Черкассах 24 августа произошла жуткая трагедия. В реанимационное отделение областной детской больницы поступил мальчик 2014 года рождения с тяжелыми телесными повреждениями. Как выяснилось позже, травмы ребенок получил в собственном дворе — по всей видимости его попросту растерзала одна из подопечных собак его же бабушки.

Новость о случившемся сначала шокировала Черкассы, а затем — и всю Украину. "Телеграф" решил узнать о происшествии больше и отправился к дому, во дворе которого все произошло.

Дом, во дворе которого произошла трагедия

Что произошло?

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Черкасской областной рады Олег Петренко, у мальчика обнаружена гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа. Однако на сайте Национальной полиции в Черкасской области и на их странице в Фейсбуке говорится лишь об ушибе головы и царапинах на руках и ногах.

Пост Нацполиции о трагедии в Черкассах

Бабушка мальчика, которая и вызвала скорую, сообщила, что мальчик просто упал с кучи кирпичей. По ее словам, она несколько дней сама оказывала первую помощь внуку.

Пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк же отметила, что якобы откушенных зверями ушей, носа и полового органа у мальчика на самом деле нет.

"Действительно, есть ранения и ушибы, которые, по словам бабушки, он получил, падая из кучи кирпича. Проблема в том, что бабушка сначала лечила внука самостоятельно, и только когда его состояние ухудшилось до критического, вызвала скорую", — рассказала Зоя Вовк.

Помимо этого, местная жительница, которая случайно оказалась в больнице, когда туда привезли ребенка, отметила, что мальчик был в ужасном состоянии. А врач, который принимал их и вызвал полицию, ведь не поверил словам бабушки.

Слова очевидицы

Где все произошло?

Судя по увиденному корреспондентом "Телеграфа" на месте происшествия, пострадавший мальчик жил в ужасных условиях.

Дом, который находится практически в центре города на одной из главных улиц, — в плохом состоянии и явно требует ремонта. Во дворе бардак, для собак нет вольеров. Более того, животные живут в доме вместе с жильцами.

Во дворе припаркована старая "Волга"

Заходя во двор, можно увидеть, что на окнах висят объявления о розыске, однако кого именно ищут — уже непонятно, ведь некоторые надписи сорваны, а некоторые просто выгорели.

На окнах дома висят странные объявления о розыске

На фоне аккуратных домов соседей, это жилье очень "выделяется".

Дом выделяется на фоне остальных в этом районе

Также стоит отметить, что рядом, за забором, находится детский парк, в котором каждый день гуляют десятки детей с родителями.

Отметим, что бабушка мальчика Виктория Лясова, которая неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел, ранее занималась нелегальным разведением крупных собак. У нее в доме жило около 2 десятков псов породы алабай, четверо из которых в 2015 году покусали местную жительницу.

Виктория Лясова

Что говорят соседи?

Судом было решено конфисковать животных, однако Лясовых это не остановило. Сейчас, по словам соседа, в доме снова проживают собаки, однако уже мелких пород. Отметим, что находясь у их дома реально было слышно собачий лай.

"С ними всегда были проблемы. Они ни с кем из соседей не в ладах. Раньше у них были большие собаки, а сейчас мелких штук 15" — рассказал "Телеграфу" сосед Лясовых, который живет возле них "практически всю жизнь".

Наличие собак в доме подтверждают и фото, опубликованные на сайте Нацполиции в Черкассах.

Фото из дома Лясовой

Фото из дома Лясовой

Что сейчас с мальчиком?

Сейчас за жизнь маленького Андрюши борются врачи Черкасской областной детской больницы. Известно, что ребенок находится в терминальной коме.

Директор больницы Николай Кондрацкий сообщил, что у мальчика не работают сразу несколько органов и есть внутричерепная гематома обширных размеров, да и общее состояние ребенка настолько тяжелое, что провести операцию невозможно.

В настоящее время следственным путем выясняются все обстоятельства, при которых ребенок мог получить телесные повреждения и назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры.

Бабушке мальчика, Виктории Лясовой сообщено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, служба по делам детей начала выяснение состояния содержания и условий проживания мальчика и проверку полноты выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.