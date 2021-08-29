Трагедия с 7-летним мальчиком в Черкассах: "Телеграф" побывал у дома женщины, скормившей ребенка собакам (фото)
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Дом, в котором произошел вопиющий случай, находится почти в центре Черкасс
В Черкассах 24 августа произошла жуткая трагедия. В реанимационное отделение областной детской больницы поступил мальчик 2014 года рождения с тяжелыми телесными повреждениями. Как выяснилось позже, травмы ребенок получил в собственном дворе — по всей видимости его попросту растерзала одна из подопечных собак его же бабушки.
Новость о случившемся сначала шокировала Черкассы, а затем — и всю Украину. "Телеграф" решил узнать о происшествии больше и отправился к дому, во дворе которого все произошло.
Что произошло?
Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Черкасской областной рады Олег Петренко, у мальчика обнаружена гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа. Однако на сайте Национальной полиции в Черкасской области и на их странице в Фейсбуке говорится лишь об ушибе головы и царапинах на руках и ногах.
Бабушка мальчика, которая и вызвала скорую, сообщила, что мальчик просто упал с кучи кирпичей. По ее словам, она несколько дней сама оказывала первую помощь внуку.
Пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк же отметила, что якобы откушенных зверями ушей, носа и полового органа у мальчика на самом деле нет.
"Действительно, есть ранения и ушибы, которые, по словам бабушки, он получил, падая из кучи кирпича. Проблема в том, что бабушка сначала лечила внука самостоятельно, и только когда его состояние ухудшилось до критического, вызвала скорую", — рассказала Зоя Вовк.
Помимо этого, местная жительница, которая случайно оказалась в больнице, когда туда привезли ребенка, отметила, что мальчик был в ужасном состоянии. А врач, который принимал их и вызвал полицию, ведь не поверил словам бабушки.
Где все произошло?
Судя по увиденному корреспондентом "Телеграфа" на месте происшествия, пострадавший мальчик жил в ужасных условиях.
Дом, который находится практически в центре города на одной из главных улиц, — в плохом состоянии и явно требует ремонта. Во дворе бардак, для собак нет вольеров. Более того, животные живут в доме вместе с жильцами.
Заходя во двор, можно увидеть, что на окнах висят объявления о розыске, однако кого именно ищут — уже непонятно, ведь некоторые надписи сорваны, а некоторые просто выгорели.
На фоне аккуратных домов соседей, это жилье очень "выделяется".
Также стоит отметить, что рядом, за забором, находится детский парк, в котором каждый день гуляют десятки детей с родителями.
Отметим, что бабушка мальчика Виктория Лясова, которая неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел, ранее занималась нелегальным разведением крупных собак. У нее в доме жило около 2 десятков псов породы алабай, четверо из которых в 2015 году покусали местную жительницу.
Что говорят соседи?
Судом было решено конфисковать животных, однако Лясовых это не остановило. Сейчас, по словам соседа, в доме снова проживают собаки, однако уже мелких пород. Отметим, что находясь у их дома реально было слышно собачий лай.
"С ними всегда были проблемы. Они ни с кем из соседей не в ладах. Раньше у них были большие собаки, а сейчас мелких штук 15" — рассказал "Телеграфу" сосед Лясовых, который живет возле них "практически всю жизнь".
Наличие собак в доме подтверждают и фото, опубликованные на сайте Нацполиции в Черкассах.
Что сейчас с мальчиком?
Сейчас за жизнь маленького Андрюши борются врачи Черкасской областной детской больницы. Известно, что ребенок находится в терминальной коме.
Директор больницы Николай Кондрацкий сообщил, что у мальчика не работают сразу несколько органов и есть внутричерепная гематома обширных размеров, да и общее состояние ребенка настолько тяжелое, что провести операцию невозможно.
В настоящее время следственным путем выясняются все обстоятельства, при которых ребенок мог получить телесные повреждения и назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры.
Бабушке мальчика, Виктории Лясовой сообщено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Кроме того, служба по делам детей начала выяснение состояния содержания и условий проживания мальчика и проверку полноты выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.
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