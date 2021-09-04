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Женщина на Киевщине жила в квартире с 41 собакой и 28 котами (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Собаки были заперты в клетках Новость обновлена 04 сентября 2021, 11:21
Собаки были заперты в клетках

Женщина могла брать животных на удержание за деньги

В Василькове Киевской области 46-летняя женщина удерживала в своей квартире многоэтажного дома 69 животных — 41 собаку и 28 котов.

Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

О том, что в жилищи живет огромное количество животных правоохранителям рассказали соседи хозяйки квартиры, которые пожаловались на неудобства из-за четвероногих.

Кроме того, появилась информация, что собак и кошек содержали в антисанитарных условиях.

Работники Национальной полиции по вызову приехали на место обитания четвероногих и при участии работников отдела службы защиты и лечения животных коммунального предприятия УЖКХ "Ирпень" направили кошек и собак в ветлечебницу, чтобы проверить их состояние здоровья.

Что касается хозяйки квартиры, ее доставили в отдел полиции. Работники правоохранительных органов предполагают, что она брала некоторых животных на содержание и получала за это деньги.

Прокуратура открыла производство по ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины.

За содеянное женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британский морской пехотинец не захотел эвакуироваться из Кабула, где власть захватили талибы, без своих двух сотен животных.

Также мы писали, что в Великобритании охотникам дали скидку 20% за убийство некоторых диких животных в Африке.

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