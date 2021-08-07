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На территорию Запорожской АЭС зачастили дикие животные: на этот раз пришла собака - енотовидная

На территорию Запорожской АЭС зачастили дикие животные: на этот раз пришла собака - енотовидная
Обновлено 22:52 Сб, 7 Август 2021 Телеграф

В степном Запорожском краю встречи с дикими животными нечасты, разве что в немногочисленных зоопарках можно их увидеть. Потому каждая такая встреча на "человеческой" территории радует и забавляет.

"Сегодня, пятничным утром, сотрудников "Учебно-тренировочного центра" ОП "Запорожская АЭС" встречал замечательный Енот. Не перестают удивлять сотрудников ОП ЗАЭС обитатели дикой природы. Ранее уже были замечены зайцы, лисы, дикие кабаны и вот теперь Енот", - таким сообщением сопроводил несколько снимков и видео, выложенных в соцсети, житель Энергодара Александр Боронкин.

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Комментаторы не замедлили с шутливыми предположениями: " Он, наверное, устраиваться на работу пришел!", "Пришел покормиться и воды раздобыть", "За вкусняшкой...", "Пришел ступеньки в УТЦ отремонтировать".

"Он точно дикий? Таких сейчас дома заводят" – предположили одни. "Для диких животных уже и леса (дома) не осталось. И пищи... Вот и заходят на станцию хотя бы попить водички..." – посетовали другие. А третьи напомнили, что общение с визитерами из лесов и лесничеств, как в Запорожской области, могут нести опасность: "Дикое животное просто так не выходит к людям. Лисы, ежи, еноты и енотовидные собаки являются переносчиками бешенства.

А вирус бешенства может определенный период протекать в скрытой форме... Поэтому лучше уж подальше держаться от таких вот "милых зверушек"...".

 

Примечательно, что сразу несколько человек указали на ошибку автора поста в определении животного: "Это не енот, а енотовидная собака".

И даже объяснили публике разницу между этими зверями.

"Многих интересует вопрос, являются ли родственниками енот и енотовидная собака, и в чем же их отличие? Во-первых, енот и енотовидная собака не являются родственниками, они принадлежат к разным видам. Енот – животное из семейства енотовых, а енотовидная собака принадлежит к семейству псовых.

Похожи енот и енотовидная собака только внешне. Отличить их можно по нескольким критериям: лапы, хвост и шерсть. У енотов передние лапы похожи на человеческую ладонь, а у енотовидных собак они как лапы всех псовых. Шерсть енотовидной собаки гуще, длиннее и плотнее чем у енота. Кроме того, у енота-полоскуна хвост длиннее и имеет характерные круговые полосы на хвосте. Енотовидная собака же напротив, обладает коротким и пушистым хвостом, на котором нет полос. С помощью своих лап еноты способны лазить по деревьям, а енотовидные собаки передвигаются только по земле".

Ну а чем же окончилась история с енотовидной собакой? Александр Боронкин так ответил "Телеграфу": "Знакомые сказали, что он съел кусок пиццы, фрукты отказался есть, воды попил и убежал в лес". И то правда – зачем хищнику фрукты?

Улыбочку: юморные селфи с дикими животными

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 1,375

Все по теме:

Запорожская АЭС, Запорожье, Животные, Дикие животные, Еноты.
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