Улыбочку: юморные селфи с дикими животными Оказывается, что животные тоже очень любят фотографироваться, а некоторым просто хочется попробовать на вкус незнакомое устройство, но в любом случае, получаются веселые и симпатичные селфи, а главное, что точно не постановочные.