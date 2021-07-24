"Интересная кошечка": в Одессе заметили катающегося в авто леопарда (видео)

В одесском поселке Котовского в салоне одного из автомобилей заметили леопарда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

Водитель проезжающей рядом машины заснял на видео дикое животное.

На ролике можно увидеть, что леопард сидит на ногах пассажира на переднем сидении. На шее дикой кошки есть ошейник, и мужчина держит животное за поводок.

Стоит отметить, что леопард ведет себя совсем не агрессивно. Наоборот он ласкается к пассажиру и хочет, чтобы тот с ним поиграл, совсем как обычная домашняя кошка.

В комментариях читатели канала спорят о том, где животному было бы лучше - с людьми или в его естественной среде обитания.

Ранее "Телеграф" показывал великолепные снимки жизни африканских леопардов.