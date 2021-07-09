Дикие кабаны атаковали Запорожскую АЭС (видео)

Необычных "гостей", пытавшихся посетить Запорожскую атомную электростанцию, заприметили ее сотрудники: к ним в гости пришли молодые дикие кабанчики.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщают "Вартові еспресо" на странице в соцсети Facebook.

Работники предприятия засняли на видео, как животные пытались "взять штурмом" АЭС. Дикие поросята шустро бегали и хотели прорваться сквозь стекло, но все же у них это не получилось.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как медведица и двое медвежат искупались на пляже в Тахое (Калифорния), где было много людей