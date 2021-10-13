У США лось прожив два роки з шиною на шиї (відео)
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За два роки зняти шину намагалися кілька разів.
У Колорадо в США з молодого лося зняли шину, яка застрягла у нього на шиї. Вдалося це зробити тільки з четвертої спроби.
Про це повідомляє управління парків і дикої природи Колорадо.
Місцеві жителі помітили лося і подзвонили в управління. Його вдалося заспокоїти і зняти шину. Через те, що в ній був метал довелося спиляти роги тварини.
Тварину з покришкою на шиї вперше помітили в Маунт-Еванс — місцевому заповіднику в 2019 році. Лось зараз важить 270 кг і йому вже чотири роки — таким чином з шиною на шиї він провів пів життя.
У шині за цей час накопичилося чимало сміття — після процедури зняття її вагу оцінили приблизно в 16 кг.
Співробітники управління дикої природи відзначили, що шина не встигла завдати лосю істотної шкоди — на шиї були потертості і невелика ранка.
У США нерідкі випадки, коли тварини заплутуються в смітті залишеному людьми або предметах побуту — гойдалках, білизняних мотузках і гамаках.
Раніше "Телеграф" писав про ряд випадків з тваринами в Україні:
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