У США лось прожив два роки з шиною на шиї (відео)

За два роки зняти шину намагалися кілька разів.

У Колорадо в США з молодого лося зняли шину, яка застрягла у нього на шиї. Вдалося це зробити тільки з четвертої спроби.

Про це повідомляє управління парків і дикої природи Колорадо.

Місцеві жителі помітили лося і подзвонили в управління. Його вдалося заспокоїти і зняти шину. Через те, що в ній був метал довелося спиляти роги тварини.

Тварину з покришкою на шиї вперше помітили в Маунт-Еванс — місцевому заповіднику в 2019 році. Лось зараз важить 270 кг і йому вже чотири роки — таким чином з шиною на шиї він провів пів життя.

У шині за цей час накопичилося чимало сміття — після процедури зняття її вагу оцінили приблизно в 16 кг.

Співробітники управління дикої природи відзначили, що шина не встигла завдати лосю істотної шкоди — на шиї були потертості і невелика ранка.

У США нерідкі випадки, коли тварини заплутуються в смітті залишеному людьми або предметах побуту — гойдалках, білизняних мотузках і гамаках.

Раніше "Телеграф" писав про ряд випадків з тваринами в Україні: