У Харкові жінку на коні вночі збила машина: тварина загинула (фото)

В результаті наїзду кінь помер, а наїзницю доставили у лікарню.

У Харкові вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала молода жінка.

Водій автомобіля "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на жінку, яка їхала на коні.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, аварія сталася в ніч на 28 серпня на Клочківській спуску.

24-річну потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому.

Кінь помер на місці події.

Водій збив жінку на коні

В результаті зіткнення тварина не вижила

В даний час всі обставини та причини ДТП встановлює поліція.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 26 серпня у Київській області за кермом автомобіля помер 53-річний чоловік. А в Запорізькій області на трасі зіткнулися автомобілі "Мерседес" та "Опель", в результаті чого згоріли дорослі і діти.