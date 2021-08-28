У Харкові жінку на коні вночі збила машина: тварина загинула (фото)
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В результаті наїзду кінь помер, а наїзницю доставили у лікарню.
У Харкові вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала молода жінка.
Водій автомобіля "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на жінку, яка їхала на коні.
Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, аварія сталася в ніч на 28 серпня на Клочківській спуску.
24-річну потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому.
Кінь помер на місці події.
В даний час всі обставини та причини ДТП встановлює поліція.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 26 серпня у Київській області за кермом автомобіля помер 53-річний чоловік. А в Запорізькій області на трасі зіткнулися автомобілі "Мерседес" та "Опель", в результаті чого згоріли дорослі і діти.
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