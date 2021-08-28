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У Харкові жінку на коні вночі збила машина: тварина загинула (фото)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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У Харкові жінку на коні вночі збила машина: тварина загинула (фото) Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:37
В результаті ДТП тварина померла.

В результаті наїзду кінь помер, а наїзницю доставили у лікарню.

У Харкові вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала молода жінка.

Водій автомобіля "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на жінку, яка їхала на коні.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, аварія сталася в ніч на 28 серпня на Клочківській спуску.

24-річну потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому.

Кінь помер на місці події.

Водій збив жінку на коні
Водій збив жінку на коні
В результаті зіткнення тварина не вижила
В результаті зіткнення тварина не вижила

В даний час всі обставини та причини ДТП встановлює поліція.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 26 серпня у Київській області за кермом автомобіля помер 53-річний чоловік. А в Запорізькій області на трасі зіткнулися автомобілі "Мерседес" та "Опель", в результаті чого згоріли дорослі і діти.

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