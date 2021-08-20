В Запорожской области в ночном ДТП на трассе Харьков-Симферополь в авто сгорели двое взрослых и три ребенка

Около 4-х часов ночи 20 августа на трассе М-18 между селами Высокое и Радостное Васильевского района Запорожской области произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель".

Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, в результате столкновения Mercedes-Benz Е190 вылетел с трассы на обочину, перевернулся и загорелся.

Информация об аварии на пульт "101" поступила в 4:05 утра. К месту происшествия направили спасателей аварийно-спасательного батальона села Семеновка, Мелитопольского районного управления ГСЧС в Запорожской области и спасательной части села Михайловка.

Пострадавших водителя и пассажирку автомобиля "Опель" госпитализировали в больницу. После ликвидации огня в автомобиле "Мерседес" были обнаружены сгоревшие тела водителя и пассажиров.

На аварию также выезжала следственно-оперативная группа Васильевского районного управления полиции, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и экспертно-криминалистическая лаборатория.

Пресс-служба полиции сообщает: "Предварительно установлено, что примерно в 3:30 на автодороге Харьков-Симферополь водитель автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, двигаясь со стороны города Мелитополь в сторону города Васильевка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190. Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Mercedes-190" погибли на месте. Среди них — трое малолетних детей".

Как в дальнейшем выяснили правоохранители, за рулем автомобиля Mercedes-190 находился 46-летний мужчина, в качестве пассажира рядом – 34-летняя женщина, на заднем сиденье — три девочки: старшей 14 лет, еще двум по 9 лет. Водитель с внучкой и его знакомая с двумя дочками ехали на отдых из Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.