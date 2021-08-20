У Запорізькій області в нічному ДТП на трасі Харків-Сімферополь у авто згоріли двоє дорослих і троє дітей

Близько 4-ї години ночі 20 серпня на трасі М-18 між селами Високе і Радісне Василівського району Запорізької області сталася ДТП, в якої зіткнулися автомобілі "Мерседес" і "Опель".

Як повідомили "Телеграфу" в прес-службі ДСНС Запорізької області, в результаті зіткнення Mercedes-Benz Е190 вилетів з траси на узбіччя, перекинувся та загорівся.

Інформація про аварію на пульт "101" надійшла о 4:05 ранку. До місця події направили рятувальників аварійно-рятувального батальйону села Семенівка, Мелітопольського районного управління ДСНС в Запорізькій області та рятувальної частини села Михайлівка.

Постраждалих водія і пасажирку автомобіля "Опель" госпіталізували в лікарню. Після ліквідації вогню в автомобілі "Мерседес" були виявлені згорілі тіла водія і пасажирів.

На аварію також виїжджала слідчо-оперативна група Василівського районного управління поліції, слідчі з розслідування злочинів в сфері транспорту та експертно-криміналістична лабораторія.

Прес-служба поліції повідомляє: "Попередньо встановлено, що приблизно о 3:30 на автодорозі Харків-Сімферополь водій автомобіля Opel Astra 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, рухаючись з боку міста Мелітополь в сторону міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190. Внаслідок цього сталося перекидання другої іномарки в кювет, де транспортний засіб загорівся. В результаті ДТП водій і чотири пасажири автомобіля "Mercedes-190" загинули на місці. Серед них — троє малолітніх дітей".

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП та водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, з проханням відгукнутися і звернутися по телефону (098) 987-94-44 або 102.