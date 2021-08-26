Под Киевом мужчина умер за рулем и устроил ДТП: в салоне находился его 7-летний сын

Погибшему водителю было всего 53 года, причину его смерти установят эксперты

В четверг, 26 августа, в селе Лютеж Киевской области произошло ЧП на дороге. По предварительной информации копов, 53-летний водитель скончался за рулем авто, в салоне которого находился его 7-летний сын.

О событии сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

В результате движения неуправляемого авто и ДТП пострадал мальчик

На момент выхода новости известно, что водителю Toyota стало плохо за рулем, в результате чего он потерял сознание и скончался до столкновения его авто с деревом.

В ДТП, в результате которого машина слетела на обочину и врезалась в дерево, пострадал 7-летний сын погибшего, которого с многочисленными травмами увезла в больницу скорая.

Сейчас на месте аварии работают эксперты, а тело умершего отправили в морг для установления точной причины его гибели.

Напомним, в Киеве в ночь на 25 августа в аварию попал двухэтажный пассажирский автобус сообщением Кишинев — Москва. Оказалось, что четверо из 18 пострадавших — дети, один из которых только недавно появился на свет. Об операции по спасению младенца в украинской столице читайте по ссылке.