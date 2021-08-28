Укр

В Харькове женщину на лошади ночью сбила машина: животное погибло (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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В Харькове женщину на лошади ночью сбила машина: животное погибло (фото) Новость обновлена 28 августа 2021, 14:43
В результате ДТП животное скончалось. Фото: Полиция

Лошадь скончалась, а наездницу доставили в больницу.

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая женщина.

Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, авария произошла в ночь на 28 августа на Клочковском спуске.

24-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия.

Водитель сбил женщину на лошади
Водитель сбил женщину на лошади
В результате столкновения животное не выжило
В результате столкновения животное не выжило

В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 26 августа в Киевской области за рулем автомобиля скончался 53-летний мужчина. А в Запорожской области на трассе столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель", в результате чего сгорели взрослые и дети.

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