В Харькове женщину на лошади ночью сбила машина: животное погибло (фото)

Лошадь скончалась, а наездницу доставили в больницу.

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая женщина.

Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, авария произошла в ночь на 28 августа на Клочковском спуске.

24-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия.

Водитель сбил женщину на лошади

В результате столкновения животное не выжило

В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 26 августа в Киевской области за рулем автомобиля скончался 53-летний мужчина. А в Запорожской области на трассе столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель", в результате чего сгорели взрослые и дети.