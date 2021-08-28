В Харькове женщину на лошади ночью сбила машина: животное погибло (фото)
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Лошадь скончалась, а наездницу доставили в больницу.
В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая женщина.
Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, авария произошла в ночь на 28 августа на Клочковском спуске.
24-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия.
В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.
Напомним, как сообщал "Телеграф", 26 августа в Киевской области за рулем автомобиля скончался 53-летний мужчина. А в Запорожской области на трассе столкнулись автомобили "Мерседес" и "Опель", в результате чего сгорели взрослые и дети.
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