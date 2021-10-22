В Харькове растаможили первых в Украине самок пингвинов Гумбольдта (фото)

Посмотреть на необыкновенных птиц можно в Харьковском зоопарке

На Харьковщине под наблюдением ветеринарной службы успешно прошли таможню первые самки пингвинов Гумбольдта, которых впервые ввезли в Украину для зоопарка.

Об этом в четверг, 21 октября, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Так, в Харьков из Германии приехали три самки пингвинов Гумбольдта. Их доставили в Украину по программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для сохранения и размножения.

Как сообщили на таможне, пингвины прибыли к нам самолетом, преодолев две тысячи километров, а после успешного их растаможивания птиц доставили в Харьковский зоопарк, где разместили в специальный вольер.

К слову, у пингвинов есть имена — Маргарет, Агата и Шарлотта. Позже им обещают привезти еще и самцов.

Пингвинов Гумбольдта доставили в Харьковский зоопарк

Для Маргарет, Агаты и Шарлотты подготовили специальный вольер

Стоит отметить, что пингвинов Гумбольдта насчитывается всего 12 000 пар во всем мире. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. На сегодняшний день эти пингвины в Украине есть только в Харькове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пользователей сети поразило видео, на котором слон с большим аппетитом ест хлеб.