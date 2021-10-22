В Харькове растаможили первых в Украине самок пингвинов Гумбольдта (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 9
Посмотреть на необыкновенных птиц можно в Харьковском зоопарке
На Харьковщине под наблюдением ветеринарной службы успешно прошли таможню первые самки пингвинов Гумбольдта, которых впервые ввезли в Украину для зоопарка.
Об этом в четверг, 21 октября, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Так, в Харьков из Германии приехали три самки пингвинов Гумбольдта. Их доставили в Украину по программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для сохранения и размножения.
Как сообщили на таможне, пингвины прибыли к нам самолетом, преодолев две тысячи километров, а после успешного их растаможивания птиц доставили в Харьковский зоопарк, где разместили в специальный вольер.
К слову, у пингвинов есть имена — Маргарет, Агата и Шарлотта. Позже им обещают привезти еще и самцов.
Стоит отметить, что пингвинов Гумбольдта насчитывается всего 12 000 пар во всем мире. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. На сегодняшний день эти пингвины в Украине есть только в Харькове.
Ранее "Телеграф" сообщал, что пользователей сети поразило видео, на котором слон с большим аппетитом ест хлеб.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-