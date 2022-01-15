Украинских полярников засыпало снегом - толщина покрова несколько метров (фото)

К расчистке привлекли и зимовщиков, и участников сезонной экспедиции, и даже гостей станции.

На украинской полярной станции "Академик Вернадский", кроме наблюдения за подрастающими пингвинами, началась "большая уборка". Полярники откапываются после рекордных снежных заносов в декабре. В конце прошлого года высота снегового покрова достигла трех метров.

Об этом сообщает страница национального антарктического центра в соцсети "Фейсбук"

В новом году снегопады стали реже, но станцию нужно откопать из-под снега. Уже несколько недель сотрудники "пробивают" себе путь в толще снега. На фото со станции видно, что людей окружают настоящие снежные стены.

Полярники расчищают снег

Расчищение территории идет ударными темпами — от снегового "плена" освободили часть жилого корпуса, часовню, проход ко второму причалу Джета. От снега избавили конструкции возле дизельной, территорию для расширения мусорной площадки, место для будущих работ (прокладки топливной линии).

Процесс расчистки затянулся на несколько недель

Полярникам еще предстоит очистить от несколькометровых заносов место возле склада, чтобы его расширить. Украинцам помогают французы, приехавшие на станцию для исследовательской работы.

Как ранее писал "Телеграф" выходные в Украине пройдут под знаком штормового ветра. Он уже натворил немало бед — порвал госфлаг и повалил елки, а также обрушил тополь на припаркованную машину с людьми внутри.