Десятки домов разрушены, сотни погибших: в Турции произошло сильное землетрясение (фото, видео, обновлено)

Счет раненных и погибших идет на сотни

В Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Следующие пять были слабее, но достаточно сильны для серьезных разрушений — один из них был магнитудой 6,4, другой 6,5.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 04:17 утра по местному времени (03:17 по Киеву). Несколько домов включая восьмиэтажное здание разрушены, под завалами погибли десятки людей. В провинции Малатья обрушилось около 140 зданий, в Османие — 34 дома. В других провинциях также зафиксированы обрушения и повреждения десятков зданий.

Землетрясение произошло в районе границы с Сирией. Общее количество погибших исчисляется 207 людьми и может вырасти. В Турции погибли как минимум 76 человек в семи турецких провинциях, 440 человек получили ранения. В Сирии в контролируемых правительством районах 111 погибших, 516 получили ранения. Из районов с повстанцами сообщают про 20 погибших.

Здания сложились

Продолжается разбор завалов. Количество погибших может вырасти — в Турции зима, в эпицентре землетрясения всего 2 градуса выше нуля и идет дождь.

В некоторых местах страны после толчка начались пожары. Силу землетрясения ощутили в Сирии, Ливане, Грузии. Турция объявила тревогу четвертого уровня и запросила международную помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал о мощном землетрясении в Турции в конце ноября. Тогда магнитуда достигла 6,1.