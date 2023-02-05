Поезд с токсичными химикатами попал в аварию в США: пожар никак не могут потушить (видео)

На тушение пожара направили специалистов из трех штатов

В Огайо потерпел крушение грузовой поезд с более чем 100 вагонами. Около 50 сошли с рельсов. В 20 из них были опасные вещества. Поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в районе села Восточная Палестина — на северо-востоке штата. В нескольких вагонах был винилхлорид.

Как сообщает CNN, в действие приведены приказы об эвакуации в радиусе более 1,5 км и самоизоляции. Винилхлорилд — очень опасный химикат, его связывают с некоторыми формами рака. Сообщается, что он мог быть выпущен из устройства сброса давления.

На месте крушения продолжается пожар. Однако превышения уровня химикатов пока не зафиксировано. Агентство по охране окружающей среды штата Огайо отслеживает состояние воды и воздуха.

Все химикаты, которые перевозил поезд, еще не идентифицированы, но в качестве меры предосторожности их все рассматривают как одинаково опасные. Причину крушения поезда будут выяснять несколько недель.

Ранее "Телеграф" сообщал про масштабный пожар в Белгородской области. Там горели нефтебаза и предприятие, производящие мостовые конструкции. В числе их клиентов — строительство Керченского моста.