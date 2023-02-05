Потяг із токсичними хімікатами потрапив в аварію в США: пожежу ніяк не можуть загасити (відео)

На гасіння пожежі направили фахівців із трьох штатів

В Огайо зазнав аварії вантажний поїзд із більш ніж 100 вагонами. Близько 50 зійшли з рейок. У 20 із них були небезпечні речовини. Потяг Norfolk Southern зійшов із рейок у районі села Східна Палестина — на північному сході штату. У кількох вагонах був вінілхлорид.

Як повідомляє CNN, наведено накази про евакуацію в радіусі понад 1,5 км і самоізоляцію. Вінілхлорілд – дуже небезпечний хімікат, його пов’язують із деякими формами раку. Повідомляється, що його могло випустити з пристрою скидання тиску.

На місці аварії триває пожежа. Проте перевищення рівня хімікатів поки що не зафіксовано. Агентство з охорони навколишнього середовища штату Огайо відстежує стан води та повітря.

Усі хімікати, які перевозив поїзд, ще не ідентифіковані, але як запобіжний засіб їх усі розглядають як однаково небезпечні. Причину аварії поїзда з’ясовуватимуть кілька тижнів.

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