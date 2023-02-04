Все ще палає: росіяни виявили у пожежі під Білгородом український слід (відео)

Постраждалих у такій масштабній пожежі нібито немає

У Білгородській області росії продовжує палати нафтобаза і завод мостових конструкцій у Борисівці. Пожежу на ранок нібито вдалося локалізувати.

Про це заявив губернатор Білгородської області в’ячеслав гладков. Він розповідає про атаку з боку Збройних сил України на об’єкт цивільної промисловості.

За наявними даними, постраждалих немає, працівників евакуювали. Регіональні джерела повідомляють про снаряд, що нібито прилетів. Зазначимо, що першою спалахнула нафтобаза, а вже за нею завод мостових конструкцій, який, серед іншого, виконував замовлення для Кримського мосту.

Чорний дим застеляє небо. Горять із дев’яти цистерн приблизно три.

У Білгородській області з 4 лютого запроваджено безстроковий жовтий рівень терористичної небезпеки. За такого рівня в росії рекомендується утриматися від відвідування місць скупчення людей. ⠀

Місце пожежі та вибуху на карті

Раніше в росії вже горіли нафтопідприємства, щоправда, звинуватити в обстрілі українські війська не вдалося — надто далеко. Наприкінці січня палахкотіло в Ангарську Іркутської області. Великі загоряння регулярно відбуваються в різних частинах росії та окупованих територій, одна з останніх — у Севастополі.