росія у вогні: під Бєлгородом горить завод, де виготовлялися конструкції для Кримського мосту (відео)

У мережі повідомляють про вибухи та займання цистерн – полум’я від вогню піднялося на 50 метрів доверху

У ніч на суботу, 4 лютого, у Білгородській області знову було неспокійно: у селищі Борисівка спочатку прогриміли вибухи, а заткем почалася потужна пожежа на місцевій нафтобазі.

Про це повідомив у мережі губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

"Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце", — написав він.

У той же час, користувачі в соціальних мережах повідомляють, що йдеться про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій, де раніше виготовлялися конструкції для Кримського мосту.

Також користувачі пишуть, що внаслідок вибухів спалахнули цистерни, полум’я, яке піднялося на 50 метрів, було видно здалеку.

Жителі Білгородської області писали, що крім вибухів, вони також чули звуки стрілецької зброї. У деяких росіян через "бавовну" тріснули шибки у вікнах.

Нагадаємо, що кілька днів тому серйозна пожежа була зафіксована у тимчасово окупованому Севастополі.