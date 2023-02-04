россия в огне: под Белгородом горит завод, где производились конструкции для Крымского моста (видео)

В сети сообщают о взрывах и возгорании цистерн – пламя от огня поднялось на 50 метров вверх

В ночь на субботу, 4 февраля, в Белгородской области снова было неспокойно: в поселке Борисовка сначала прогремели взрывы, а заткем начался мощный пожар на местной нефтебазе.

Об этом сообщил в сети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", — написал он.

В то же время пользователи в социальных сетях сообщают, что речь идет о пожаре на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, где ранее изготавливались конструкции для Крымского моста.

Также пользователи пишут, что в результате взрывов вспыхнули цистерны, пламя, которое поднялось вверх на 50 метров, было видно издалека.

Жители Белгородской области писали, что, кроме взрывов, они также слышали звуки стрелкового оружия. У некоторых россиян из-за "бавовны" треснули стекла в окнах.

Напомним, что пару дней назад серьезный пожар был зафиксирован во временно оккупированном Севастополе.