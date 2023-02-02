У Севастополі вночі сталася серйозна пожежа: є загиблі та постраждалі (фото і відео)

Загальна площа загоряння складає понад 200 квадратних метрів

Російських загарбників в окупованому Криму продовжують турбувати наслідки різних стихійних і не тільки бід. Так, у ніч із 1 на 2 лютого в Севастополі сталася масштабна пожежа у модульному містечку будівельників, яка працювали над зведенням траси "Таврида", що має з'єднати місто із Керчю. Наразі відомо про щонайменше сімох загиблих.

Більше деталей повідомляють "РИА Новости" і "ТАСС", посилаючись на дані екстрених служб. Загалом вогонь охопив понад 200 квадратних метрів у поселенні Сахарна Головка, що входить до складу Севастополя.

Загоряння сталося у двоповерховому будівельному модулі, де проживала команда робочих. Відкрите горіння вже ліквідовано, наразі рятувальники намагаються остаточно розібратися із наслідками пожежі.

Місце пожежі у Севастополі на карті

Місце пожежі

Рятувальники намагалися загасити пожежу кілька годин

Сім осіб загинули, ще двоє знаходяться під наглядом лікарів у медичних закладах. Про їхній стан наразі нічого невідомо. Загалом будівельники працювали над продовженням траси "Таврида", яка пролягає від Севастополя до Керчі через Феодосію, Білогорськ, Сімферополь та Бахчисарай. Нині створюється відрізок шляху, який би зв'язав Севастополь із Інкерманом.

Так виглядає модульний будинок для будівельників

Частина завалів

Окупаційна "прокуратура" уже почала проводити перевірку через факт пожежі. Попередня версія слідства — невиконання правил техніки пожежної безпеки при експлуатації будови.

На місці продовжують працювати навіть уже вранці

До речі, це лише одна із хіт-параду пожеж, які ускладнюють життя росіянам. Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки загоряння у крупному торговому центрі в Москві.

Також ми розповідали про масштабну пожежу у Петербурзі, яка спричинила серйозні пошкодження на місцевому заводі.