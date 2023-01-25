Потужні вибухи пролунали в Криму, в районі аеродрому рф дим: що відомо

Гучні вибухи чули жителі майже десятка населених пунктів на півночі півострова

У середу, 25 січня, в окупованому російськими військовими Криму пролунали нові потужні вибухи. Вони були чутні у багатьох містах на півночі півострова.

Про це у своєму Twitter повідомляє проукраїнська блогерка RoksolanaКримUA, яка згадує з півдюжини населених пунктів.

Так, за її словами, гучний вибух місцеві жителі чули в Армянську, Красноперекопську, Ішуні, Воїнці, Почетному, Роздольному. На її думку, це спрацювала система ППО, оскільки з боку Каркінітської затоки йшов дим.

Очевидці також повідомляють, що вибухи було чути у Магазинці та Слов’янці. А в будинках у декого від вібрації падав посуд.

Блогерка також повідомила, що в районі Новофедорівки під Саками, де розташований аеродром окупантів, спостерігалося серйозне задимлення, а частина селища залишилася без електрики.

А в сусідній Євпаторії зранку зник інтернет, крім того, активно і низько літали бойові літаки.

Нагадаємо, із серпня 2022-го в Криму спостерігаються регулярні "бавовни", які окупанти списують на необережне поводження з боєприпасами, роботу ППО, диверсії чи атаки невстановлених безпілотників.