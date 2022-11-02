Регулярна "детонація боєприпасів" почалася з серпня: топ-5 "бавовн" в окупованому Криму

Найгучніші випадки за останні три місяця

Не одноразово на захопленому росіянами ще з 2014 року Криму відбувалася дивна "бавовна", яку так звана "влада" півострова намагалася виправдати будь-якими причинами. Звичайно, це все було направлено на те, аби не визнавати безпорадність своєї же ППО.

"Телеграф" зібрав підбірку найпотужніших вибухів на Кримському півострові з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Вибухи на авіабазі "Саки"

Низка вибухів пролунала 9 серпня в селищі Новофедорівка. Там знаходиться важливий російський військовий об'єкт. Саме полігон злітно-посадкових систем "Нитка" став ціллю "бавовни". Після вибухів на авіабазі розпочалася пожежа.

Міністерство оборони рф заявило, що причиною вибухів на аеродромі по класиці стала "детонація кількох авіаційних боєприпасів". Хоча керівник окупаційної "адміністрації" півострова Сергій Аксьонов у відповідь на вибухи продовжив дію "жовтого рівня" терористичної загрози на півострові до 24 серпня.

Вибух у Новофедорівці 9 серпня

Вибухи в Севастополі

У місті Севастополь зранку 29 жовтня пролунала низка вибухів. Тоді було пошкоджено три кораблі Чорноморського флоту російської федерації. Повідомляється, що причиною цьому стала атака 6 безпілотників.

Серед пошкоджених кораблів може бути флагман "Адмірал Макаров", один із найновіших кораблів російського флоту. Саме цей корабель входить до низки тих, що запускають по Україні крилаті ракети "Калібр".

Російська окупаційна влада стверджувала, що атаку здійснили військові українського 73-го морського центру спецоперацій. Кадри наслідків "бавовни" вражають.

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

Вибухи на аеродромі "Бельбек"

Субота, 1 жовтня, у росіян в окупованому Криму не задалася — з самого ранку масштабна пожежа в Севастополі на військовому аеродромі "Бельбек" супроводжувалася гучними вибухами. Очевидці публікували фотографії та відео, на яких чутно звуки ударів і видно як над територією аеропорту здіймається густий чорний дим.

Утім, місцева окупаційна влада повідомляє, що на аеродромі сталася "позаштатна ситуація". Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги й загорівся. Однак знімки з місця подій говорять самі за себе.

Пожежа в аеропорті "Бельбеку"

Вибухи біля Джанкоя

Поблизу міста Джанкой в окупованому Криму також сталася несподівана "бавовна" 16 серпня. Призвела вона до детонації боєкомплекту в селище Майське в 25 км від Джанкоя та пожежі на підстанції в самому Джанкої. Чорні клуби диму підіймалися з кількох точок загоряння. Причиною вибуху окупаційна влада назвала диверсію. З сіл поблизу вони евакуювали близько 2 тис. жителів.

Слід зазначити, що через кілька годин, за повідомленнями росЗМІ, хмари чорного диму почали підійматися і над військовою авіабазою у селищі Гвардійське біля Сімферополя. Усі серії вибухів змогли зафіксувати місцеві мешканці і викласти в мережу.

Вибухи поблизу Джанкоя

Вибухи в Ялті, Алупці, Гаспрі та Партеніті

У п'ятницю, 30 вересня, одразу в низці окупованих кримських міст було дуже неспокійно. На південному березі півострова очевидці повідомили про потужні вибухи. Вони також опублікували сліди ударів в небі. Чорний дим здіймався над районами туристичних міст. Саму ситуацію окупаційна влада ніяк не прокоментувала.

В Алупці місцеві мешканці розповіли, що таких потужних вибухів вони ще не чули. У Ялті на Спартаку також було дуже гучно, у машинах спрацьовували сигналізації. Жителі Гаспри і Партеніті змогли почути відлуння вибухів. Причому, наприклад, Алупка знаходиться в 30 км від Партеніті.

Вибухи на південному березі Криму

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є кілька видів зброї, якими Україна могла вдарити по флоту окупантів у Севастополі — серед варіантів є надводні дрони.