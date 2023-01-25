Мощные взрывы прогремели в Крыму, в районе аэродрома рф дым: что известно

Громкие взрывы слышали жители почти десятка населенных пунктов на севере полуострова

В среду, 25 января, в оккупированном российскими военными Крыму прозвучали новые мощные взрывы. Они были слышны во многих городах на севере полуострова.

Об этом в своем Twitter сообщает проукраинский блогер RoksolanaКрымUA, которая упоминает с полдюжины населенных пунктов.

Так, по ее словам, громкий взрыв местные жители слышали в Армянске, Красноперекопске, Ишуни, Воинке, Почетном, Раздольном. По ее мнению, это сработала система ПВО, поскольку со стороны Каркинитского залива шел дым.

Очевидцы также сообщают, что взрывы были слышны в Магазинке и Славянке. А в домах у некоторых от вибрации падала посуда.

Блогер также сообщила, что в районе Новофедоровки под Саками, где расположен аэродром оккупантов, наблюдалось серьезное задымление, а часть поселка осталась без электричества.

А в соседней Евпатории с утра пропал интернет, кроме того активно и низко летали боевые самолеты.

Напомним, с августа 2022-го в Крыму наблюдаются регулярные "хлопки", которые оккупанты списывают на неосторожное обращение с боеприпасами, работу ПВО, диверсии или атаки неустановленных беспилотников.