В Крыму снова взрывы: появилось первое видео пожара на Фиоленте

Взрыв якобы произошел из-за неисправного газового баллона, есть погибший

Вечером 4 января в Крыму снова прозвучал взрыв. Нескольким днями ранее вблизи Севастополя местные жители жаловались на громкие и сильные хлопки.

О взрывах на полуострове сообщают местные Telegram-каналы.

Информация о взрыве со вспышкой появилась около 22:48 — он прогремел в районе мыса Фиолент, что на юго-западе Крыма. Очевидцы сообщают, что сначала была вспышка, а за ней последовал громки хлопок. После этого на Фиоленте начался пожар.

В сети также появилось видео последствий взрыва — на месте действительно начался пожар. Рядом с огнем виднеются жилые дома, предположительно ЧП произошло в жилом секторе. Местные жители пишут, что в домах поблизости затряслись стекла.

Также жители полуострова предположили, что горит дача экс-министра обороны Украины Павла Лебедева и во всем, по традиции, обвинили ВСУ. Так называемые оккупационные "местные власти" полуострова пока что никак не проккоментировали взрывы.

Позже в Telegram-канале "Оперативный ЗСУ" сообщили, что взрыв на Фиоленте оказался бытовым — взорвался и загорелся якобы газовый баллон в СНТ "Незабудка". Местные спасатели заявили, что строительный вагончик сгорел полностью, известно об одно погибшем.

Напомним, что мыс Фиолент расположен на Гераклейском полуострове, что на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя в 350 км от Херсона.

Мыс Фиолент на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии активизировались партизаны-взрыватели. С начала года они совершили шесть диверсий.