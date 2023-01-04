В россии активизировалось партизанское движение: первые кадры взрывов показали в ГУР

Только за первые несколько дней нового года это уже шестая диверсия

В ночь с 3 на 4 января партизанам удалось в очередной раз остановить движение гражданских поездов, а также военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска (россия). Эффектное видео подрыва уже распространяется в сети.

Транссибирская железная дорога (россия)

Об этом пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что разведчикам удалось зафиксировать уже по меньшей мере шесть подобных случаев только в новом, 2023 году.

"В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", — говорится в тексте публикации.

Также в ГУР добавили, что в прошлом, 2022 году его сотрудниками было зафиксировано около четырех десятков таких случаев. Кроме того, были и ситуации с уничтожением железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

Активизацию так называемых "рельсовых партизан" в россии связывают с объявлением частичной мобилизации президентом владимиром путиным.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в оккупированном Мелитополе украинские партизаны испортили мурал, установленный в честь ликвидированного коллаборанта Ивана Сушки.