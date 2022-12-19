Продержался всего пару дней: в Мелитополе партизаны "почтили" мурал убитого предателя (фото)
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Мелитопольцы не хотят видеть перед собой лица коллаборантов
Освобождение Мелитополя не за горами, — и это понимают как оккупанты, которые уже вовсю возводят в городе "зубы дракона", так и жители. Так, скоропостижно испортили мурал ликвидированному коллаборанту Ивану Сушко.
Граффити продержалось всего пару дней, больше горожане не стали его терпеть. Эксклюзивные фото с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".
Заметим, что мурал открыли на стене пятого корпуса Таврийского агротехнологического университета на проспекте Хмельницкого (оккупанты захватили его и переименовали в "МГУ", легитимное руководство ТГАТУ переехало в Запорожье). Сушко поступил туда на заочное обучение, но на саму учебу так и не попал.
Об открытии мурала пропагандисты сообщали 16 декабря.
Но уже 19 декабря мурал стоит облитый черной краской.
Стоит заметить, что Иван Сушко был тамадой, баллотировался в депутаты поселкового совета от Оппоблока, а после оккупации Мелитопольского района стал "мэром" Михайловки.
Как сообщал "Телеграф", Иван Сушко погиб в конце лета, когда его авто подорвали.