Продержался всего пару дней: в Мелитополе партизаны "почтили" мурал убитого предателя (фото)

Мелитопольцы не хотят видеть перед собой лица коллаборантов

Освобождение Мелитополя не за горами, — и это понимают как оккупанты, которые уже вовсю возводят в городе "зубы дракона", так и жители. Так, скоропостижно испортили мурал ликвидированному коллаборанту Ивану Сушко.

Граффити продержалось всего пару дней, больше горожане не стали его терпеть. Эксклюзивные фото с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".

Заметим, что мурал открыли на стене пятого корпуса Таврийского агротехнологического университета на проспекте Хмельницкого (оккупанты захватили его и переименовали в "МГУ", легитимное руководство ТГАТУ переехало в Запорожье). Сушко поступил туда на заочное обучение, но на саму учебу так и не попал.

Об открытии мурала пропагандисты сообщали 16 декабря.

Вот как выглядел мурал Сушко в день открытия

Но уже 19 декабря мурал стоит облитый черной краской.

Стоит заметить, что Иван Сушко был тамадой, баллотировался в депутаты поселкового совета от Оппоблока, а после оккупации Мелитопольского района стал "мэром" Михайловки.

Как сообщал "Телеграф", Иван Сушко погиб в конце лета, когда его авто подорвали.