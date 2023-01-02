"Сильные взрывы, мы испугались!": В Крыму многочисленные "бавовны", у россиян паника

Коллаборанты сообщают об атаке беспилотников на полуостров

Вечером 2 января на крымском полуострове раздались взрывы. Местные жители сообщают, что в нескольких городах работает ПВО, в том числе возле поселка Гвардейское.

Об этом сообщается в российских Telegram-каналах.

Информация о взрывах появилась в местных пабликах около 21:00. Так называемый "мэр города Севастополь" михаил развожаев заявил, что системы ПВО на полуострове работают в штатном режиме и якобы успешно сбивают вражеские БПЛА.

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он.

В местных пабликах делятся фотографиями, на которых видны белые следы в небе над морем. Сообщается, что россиянам якобы удалось сбить несколько БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Севастополе и Симферополе, а также в районе Евпатории.

У жителей полуострова началась паника, в порыве которой они начали сообщать едва ли не координаты взрывов.

Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз.

Симферополь, п. Гвардейское, работа ПВО, цель уничтожена.

В районе нового аэропорта очень сильно слышно взрывы.

Район Малахова кургана только что очень громко.

Любимовка 2 раза бахнуло ПВО.

Орловка — громко.

Только что два громких взрыва! Очень испугались!

Мекензиевые горы-было очень громко.

Стрелецкая, бабах. Кто что знает?

На Северной очень громко было слышно.

Здорово бахнуло. Что опять?

В Севастополе отработало ПВО, было видно с проспекта победы. Что то сбили над северной стороной. Жахнуло хорошо, так что сигнализация у машин сработала не подалеку.

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