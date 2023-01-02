"Сильные взрывы, мы испугались!": В Крыму многочисленные "бавовны", у россиян паника
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Коллаборанты сообщают об атаке беспилотников на полуостров
Вечером 2 января на крымском полуострове раздались взрывы. Местные жители сообщают, что в нескольких городах работает ПВО, в том числе возле поселка Гвардейское.
Об этом сообщается в российских Telegram-каналах.
Информация о взрывах появилась в местных пабликах около 21:00. Так называемый "мэр города Севастополь" михаил развожаев заявил, что системы ПВО на полуострове работают в штатном режиме и якобы успешно сбивают вражеские БПЛА.
"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он.
В местных пабликах делятся фотографиями, на которых видны белые следы в небе над морем. Сообщается, что россиянам якобы удалось сбить несколько БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Севастополе и Симферополе, а также в районе Евпатории.
У жителей полуострова началась паника, в порыве которой они начали сообщать едва ли не координаты взрывов.
- Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз.
- Симферополь, п. Гвардейское, работа ПВО, цель уничтожена.
- В районе нового аэропорта очень сильно слышно взрывы.
- Район Малахова кургана только что очень громко.
- Любимовка 2 раза бахнуло ПВО.
- Орловка — громко.
- Только что два громких взрыва! Очень испугались!
- Мекензиевые горы-было очень громко.
- Стрелецкая, бабах. Кто что знает?
- На Северной очень громко было слышно.
- Здорово бахнуло. Что опять?
- В Севастополе отработало ПВО, было видно с проспекта победы. Что то сбили над северной стороной. Жахнуло хорошо, так что сигнализация у машин сработала не подалеку.
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