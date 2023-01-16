"Скоро будем отдыхать в украинском Крыму": в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы

Оккупанты пытаются скрыть "прилеты"

Похоже, "нелюбовь" властей и некоторых жителей оккупированного Крыма к "Червоной калине" и другим украинским реалиям скоро должна смениться противоположным трендом.

К таким выводам подталкивает развитие ситуации на полуострове: там все чаще звучат "хлопки" – вероятно, ВСУ "пристреливаются" к целям оккупантов.

Так, и в воскресным вечером 15 января в Севастополе прогремела серия взрывов.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах.

Также в сети пишут о том, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

Но попытки оккупантом приуменьшить действия украинских дронов вызывают только усмешку у украинцев – видно, что единственная вещь, которой они научились за последние месяцы – это замазывать на скриншотах детали сообщений.

Поэтому вывод один: все идет к тому, что летом украинцы смогут отдыхать в украинском Крыму. Очень хочется на это надеяться.

И, очевидно, процесс ускорится, если Сергей Притула и его фонд соберут средства на первый в мире "авианосец для дронов".