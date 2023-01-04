У Криму знову вибухи: з’явилося перше відео пожежі на Фіоленті

Вибух нібито стався через несправний газовий балон, є загиблий

Увечері 4 січня у Криму знову пролунав вибух. Декількома днями поблизу Севастополя місцеві жителі скаржилися на гучні і сильні хлопки.

Про вибухи на півострові повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформація про вибух зі спалахом з’явилася близько 22.48 — він прогримів у районі мису Фіолент, що на південному заході Криму. Очевидці повідомляють, що спочатку був спалах, а за ним був гучний хлопок. Після цього на Фіоленті почалася пожежа.

У мережі також з’явилося відео наслідків вибуху — на місці справді почалася пожежа. Поряд з вогнем видніються житлові будинки, імовірно НП сталася у житловому секторі. Місцеві жителі пишуть, що в будинках поблизу затремтіли шибки.

Також мешканці півострова припустили, що горить дача екс-міністра оборони України Павла Лебедєва і в усьому, за традицією, звинуватили ЗСУ. Так звана окупаційна "місцева влада" півострова поки що ніяк не прокоментувала вибухи.

Пізніше в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" повідомили, що вибух на Фіоленті виявився побутовим — вибухнув і спалахнув нібито газовий балон у СНТ "Незабудка". Місцеві рятувальники заявили, що будівельний вагончик згорів повністю, відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, що мис Фіолент розташований на Гераклейському півострові, що на південно-західному узбережжі Криму, у Балаклавському районі Севастополя за 350 км від Херсона.

Мис Фіолент на карті

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