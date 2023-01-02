"Сильні вибухи, ми злякалися!": У Криму численні "бавовни", у росіян паніка
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Колаборанти повідомляють про атаку безпілотників на півострів
Увечері 2 січня на кримському півострові пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що у кількох містах працює ППО, зокрема біля селища Гвардійське.
Про це повідомляється у російських Telegram-каналах.
Інформація про вибухи з’явилась у місцевих пабликах близько 21:00. Так званий "мер міста Севастополь" михайло развожаєв заявив, що системи ППО на півострові працюють у штатному режимі і нібито успішно збивають ворожі БПЛА.
"Системи ППО збили ще один БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій", — написав він.
У місцевих пабликах діляться світлинами, на яких видно білі сліди у небі над морем. Повідомляється, що росіянам нібито вдалося збити кілька БПЛА. Місцеві жителі чули вибухи у Севастополі та Сімферополі, а також у районі Євпаторії.
У мешканців півострова почалася паніка, у пориві якої вони почали повідомляти чи не координати вибухів.
- Якісь вибухи чути у Сімферопольському районі вже 5 разів.
- Сімферополь, п. Гвардійське, робота ППО, ціль знищено.
- У районі нового аеропорту дуже чутно вибухи.
- Район Малахова кургану щойно дуже голосно.
- Любимівка 2 рази бахнуло ППО.
- Орлівка – голосно.
- Щойно два гучні вибухи! Дуже злякалися!
- Мекензієві гори було дуже голосно.
- Стрілецька, бабах. Хто знає?
- На Північній голосно було чути.
- Здорово бахнуло. Що знову?
- У Севастополі відпрацювало ППО, було видно із проспекту перемоги. Щось збили над північною стороною. Страхнуло добре, то сигналізація у машин спрацювала недалеко.
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