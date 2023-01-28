Масштабна пожежа у москві: спалахнув будівельний торговий центр

Вогонь вирує на площі понад 2 тисячі квадратних метрів

У столиці країни-агресора москві спалахнула чергова пожежа : цього разу горить будівельний торговий центр "Сіндіка" на 65 кілометрі МКАД.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що пожежа сталася на складі при ТЦ, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Вогонь розповсюджується швидко і може перекинутися на сусідню будівлю.

У повідомленні наголошується, що "Сіндіка" є одним із найбільших у столиці росії. Він уже горів у 2017 році. Тоді загальна площа пожежі становила 50 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, що раніше у січні у Петербурзі кілька годин палав завод.