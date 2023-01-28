Масштабна пожежа у москві: спалахнув будівельний торговий центр
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Вогонь вирує на площі понад 2 тисячі квадратних метрів
У столиці країни-агресора москві спалахнула чергова пожежа : цього разу горить будівельний торговий центр "Сіндіка" на 65 кілометрі МКАД.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Зазначається, що пожежа сталася на складі при ТЦ, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Вогонь розповсюджується швидко і може перекинутися на сусідню будівлю.
У повідомленні наголошується, що "Сіндіка" є одним із найбільших у столиці росії. Він уже горів у 2017 році. Тоді загальна площа пожежі становила 50 тисяч квадратних метрів.
Нагадаємо, що раніше у січні у Петербурзі кілька годин палав завод.