Все еще полыхает: россияне обнаружили в пожаре под Белгородом украинский след (видео)

Пострадавших в столь масштабном пожаре якобы нет

В Белгородской области россии продолжает полыхать нефтебаза и завод мостовых конструкций в Борисовке. Пожар к утру якобы удалось локализовать.

Об этом заявил губернатор белгородской области вячеслав гладков. Он рассказывает об атаке со стороны Вооруженных сил Украины по объекту гражданской промышленности.

По имеющимся данным, пострадавших нет, сотрудников эвакуировали. Региональные источники сообщают про якобы прилетевший снаряд. Отметим, что первой вспыхнула нефтебаза, а уже за ней завод мостовых конструкций, который среди прочего выполнял заказы для Крымского моста.

Черный дым застилает небо. Горят из девяти цистерн предположительно три.

В Белгородской области с 4 февраля введен бессрочный желтый уровень террористической опасности. При таком уровне в россии рекомендуется воздержаться от посещения мест скопления людей. ⠀

Место пожара и взрыва на карте

Ранее в россии уже горели нефтепредприятия, правда обвинить в обстреле украинские войска не удалось — слишком далеко. В конце января полыхало в Ангарске Иркутской области. Крупные возгорания регулярно происходят в разных частях россии и оккупированных территорий, один из последних — в Севастополе.