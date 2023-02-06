Здесь все умирают: футболист расплакался в прямом эфире из-за землетрясения в Турции

Волкан Демирель попросил помощи

Бывший вратарь сборной Турции Волкан Демирель, ныне возглавляющий турецкий "Хатайспор", расплакался в прямом эфире, рассказывая о землетрясении в стране.

"Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха", — приводит слова Демиреля Fanatik.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Следующие пять были слабее, но достаточно сильными для серьезных разрушений.

В это время в Турции была украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая рассказала, где находилась во время подземных толчков.

Ранее мы писали о том, что у известной актрисы под завалами в Турции оказались родные.

Также мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.