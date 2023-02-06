У известной актрисы под завалами в Турции оказались родные

31-летняя Мелиса Аслы Памук просит помощи у своих поклонников

Известная турецкая актриса Мелиса Аслы Памук сообщила своим подписчикам, что ее родственники — бабушка и тетя — оказались под завалами здания, обрушившегося из-за землетрясения, которое произошло ночью в понедельник, 6 февраля.

На своей станице в Твиттере 31-летняя Мелиса пишет, что ее бабушка очень больна и ей сложно ходить. Актриса не знает, живы ли они, поэтому просит о помощи своих поклонников.

"Мы не знаем, как там квартира, есть ли кто-нибудь в районе, кто может помочь?", — обращается в соцсети Памук. Пост звезды просмотрели более 2 миллионов человек, в комментариях пользователи также обращаются с помощью узнать какую-то информацию об их родственниках и друзьях.

Мелиса Аслы Памук — турецкая актриса и модель, "Мисс Турция" 2011 года. Играла в таких сериалах как "Чёрная кошка", "Ах, Стамбул", "Курт Сеит и Александра", "Чёрная любовь" со звездой "Великолепного века" Бураком Озчивитом.

Напомним, что в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Общее количество погибших исчисляется сотнями людей и может вырасти: погибли, как минимум, 284 человека, 2323 получили ранения.

Также в результате мощного землетрясения в Турции была частично разрушена древняя историческая крепость Газиантепа, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.