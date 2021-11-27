Укр

Сведут с ума любую: топ-7 самых красивых турецких актеров

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Топ самых красивых турецких актеров Новость обновлена 27 ноября 2021, 15:18
Топ самых красивых турецких актеров

Эти мужчины очень популярны, красивы и чертовски горячие.

После выхода на экраны известного турецкого сериала "Великолепный век", страстные мужчины, которые играли в нем стали объектом обожания миллионов женщин по всему миру. Более того, от этого выиграли и продюсеры подобных турецких сериалов, ведь интерес к ним возрос. 

"Телеграф" предлагает вашему вниманию 7 самых желанных мужчин "made in Turkey".

Керем Бюрсин

Высокий шатен с идеальным телом — ну разве не красавчик. Свою актерскую карьеру начинал с Голливуда, но решил вернуться в Турцию. Известный благодаря сериалам "Постучись в мою дверь", "Дело чести" и "В ожидании солнца", Керем Бюрсин также снимается в рекламе. 

Бурак Озчивит

Актер, с которым ассоциируют все турецкие сериалы. Наверняка каждая, кто смотрела "Великолепный век", вздыхала по его герою Бали-бею. Отметим, что Бурак Озчивит обладатель званий "Лучшая модель Турции" и "Лучшая модель мира". 

Мехмет Гюнсюр

Еще один "выходец" из "Великолепного века" — а именно первый сын великого султана Сулеймана — шехзаде Мустафа. Обладатель бархатистого взгляда и добрейшей улыбки влюбляет в себя каждую зрительницу. 

Гюрбей Илери

И снова "Великолепный век", и снова шехзаде — старший сын Хюррем Султан — Мехмед. Молодого актера называют надеждой турецкого кино, хотя и снимается он достаточно редко. Если хотите "попасть в его гарем" нужно поспешить: Гюрбей пока одинок. 

Толга Сарыташ

"Великолепный век" — это стартовая площадка популярности для многих актеров. Несмотря на то, что персонаж, которого Толги играл в сериале, шехзаде Джихангир, был с горбом, это не помешало ему обзавестись целой армией поклонниц.

Кыванч Татлытуг

"Брэд Питт из Турции" — так называют Кыванча поклонницы. Помимо съемок в фильмах и сериалах, он активно занимается модельной карьерой. Помимо яркой внешности актера отличает редкое обаяние.

Чаглар Эртугрул

Идеальные черты лица этого красавчика обеспечили ему место в модельном бизнесе, но Чаглар увидел себя в кинопроизводстве, и не прогадал. Самые успешные проекты с участием Чаглара — "Курт Сеит и Александра", "Прилив", "Госпожа Фазилет и ее дочери".

Ранее, "Телеграф" показывал фото самых эффектных, популярных, знаменитых топ-моделей девяностых.

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