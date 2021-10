Как изменились самые известные модели 90-х: фото тогда и сейчас

Фото самых эффектных, популярных, знаменитых топ-моделей девяностых

В конце XX века феномен супермоделей засиял гламурными красками и многомиллионными долларовыми купюрами, когда на мировой подиум ступили девушки, внешность которых была разной, но притягательной. Такие модели, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патитц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон сделали весомый вклад в модную индустрию и остались в истории иконами 90-х годов. Они и сейчас продолжают выходить на подиум, но уже не так часто.

Как же выглядят сейчас самые яркие представительницы супермоделей, которые озаряли своим выходом любой показ мод? "Телеграфу" стало любопытно.

Синди Кроуфорд (Cindy Crawford)

16-летняя Синди Кроуфорд приняла участие в конкурсе Elite Model Look, где заняла второе место. С конца 1980-х американка возглавляет топ-списки модельного бизнеса, который покинула в 2000 году.

Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell)

"Черная пантера" работает на подиумах с 15 лет. Является первой темнокожей моделью, которая появилась на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Татьяна Патитц (Tatjana Patitz)

17-летняя немка засветилась среди победительниц конкурса Look of the Year, организованного компанией Elite Models, после чего девушка отправилась на работу во Францию. До второй половины 80-х Татьяна Патитц сумела взлететь на топ-позиции списка супермоделей планеты.

Линда Евангелиста (Linda Evangelista)

15-летняя канадка победила на местном конкурсе красоты "Мисс Ниагара". Победительница получила приглашение нью-йоркского дома Elite, где быстро стала суперзвездой.

Кристи Тарлингтон (Christy Turlington)

В 1987 году лицо американки впервые попало на обложку итальянского Vogue. Впоследствии топ-модель неоднократно появлялась также на обложках Harperʼs Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour. В 1993 году завершила карьеру модели.

