Як змінилися найвідоміші моделі 90-х: фото тоді і зараз

Фото найефектніших, найпопулярніших, знаменитих топ-моделей дев’яностих

Наприкінці XX століття феномен супермоделей засяяв гламурними фарбами та багатомільйонними доларовими купюрами, коли на світовий подіум ступили дівчата, зовнішність яких була різною, але привабливою. Такі моделі, як Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Тетяна Патітц, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон зробили вагомий внесок у модну індустрію та залишилися в історії іконами 90-х років. Вони й досі продовжують виходити на подіум, але вже не так часто.

Як же виглядають зараз найяскравіші представниці супермоделей, які осяювали своїм виходом будь-який показ мод? "Телеграфу" стало цікаво.

Сінді Кроуфорд (Cindy Crawford)

16-річна Сінді Кроуфорд взяла участь у конкурсі Elite Model Look, де посіла друге місце. З кінця 1980-х американка очолює топ-списки модельного бізнесу, який залишила у 2000 році.

Наомі Кемпбелл (Naomi Campbell)

"Чорна пантера" працює на подіумах із 15 років. Є першою темношкірою моделлю, яка з’явилася на обкладинках французького та англійського видань журналу Vogue та журналу Time.

Тетяна Патітц (Tatjana Patitz)

17-річна німкеня засвітилася серед переможниць конкурсу Look of the Year, організованого компанією Elite Models, після чого дівчина вирушила на роботу до Франції. До другої половини 80-х Тетяна Патітц зуміла злетіти на топ-позицію списку супермоделей планети.

Лінда Євангеліста (Linda Evangelista)

15-річна канадка перемогла на місцевому конкурсі краси "Міс Ніагара". Переможниця отримала запрошення нью-йоркського будинку Elite, де швидко стала суперзіркою.

Крісті Тарлінгтон (Christy Turlington)

1987 року обличчя американки вперше потрапило на обкладинку італійського Vogue. Згодом топ-модель неодноразово з’являлася також на обкладинках Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, ELLE та Glamour. 1993 року завершила кар’єру моделі.

